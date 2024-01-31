В аэропорту Индии у белоруски пропал гуманитарный ВНЖ, выданный Польшей 2 31.01.2024, 11:20

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Она вынуждена лететь в безопасную страну, где есть консульство Польши.

Белоруска Виктория возвращалась из Индии в Польшу, где сейчас живёт. Но в аэропорту при проверке документов у неё пропал гуманитарный вид на жительство в Польше, пишет MOST.

Документ девушки так и не нашли, поэтому она решила лететь в Израиль, где есть у кого остановиться, и идти на приём в консульство Польши. Но попасть и в эту безвизовую страну оказалось не так просто. Своей историей белоруска поделилась в Instagram.

«Случилась большая беда! В аэропорту Дели при проверке документов сотрудники потеряли мою гуманитарную карту побыту (ВНЖ в Польше)», — написала девушка.

Это случилось, когда пассажиры проходили с распечатанными билетами (в этом аэропорту, по рассказу белoруски, электронные не принимают). На одном из этапов проверки сотрудники не доставили необходимый штамп.

«Из-за нехватки штампа на билетах у нас изъяли наши документы до выяснения обстоятельств, и пока не получим штамп. Пока мы ходили за штампом и ждали, пока ситуация разрешится, прошло минут 30», — рассказала Виктория на своей странице.

А когда документы вернули, пассажиров — Викторию и её спутника — без очереди и в суете провели через проверку багажа. Карта побыту девушки хранилась в обложке паспорта и, по её словам, никогда не выпадала. В спешке белoруска не проверила, на месте ли ВНЖ. Лишь в зоне ожидания Виктория обнаружила пропажу.

«Подняли на уши весь аэропорт»

«Мы подняли на уши весь аэропорт. Ходили в службу поддержки, к пограничникам, охранникам и начальнику нашей авиалинии, который сразу обзвонил коллег и заставил их тоже искать мою карту побыту. Там такой поток людей и огромный аэропорт, что, казалось бы, это словно искать иголку в стоге сена. Ничего не нашли», — написала девушка.

Позднее она добавила, что никто в аэропорту Индиры Ганди — самом загруженном в Индии — не удивился потере документа, и лишь начальник авиалинии суетился и хотел найти его, пока самолёт не оторвался от земли.

На самолёт Викторию не пустили, а находиться на территории аэропорта формально больше не было оснований. Спустя пять часов препирательств с сотрудниками аэропорта девушка и молодой человек вышли в город.

У спутника Виктории гражданство Израиля, и в этой стране живут его родственники, а белoруске не нужна виза. Поэтому именно Израиль выбрали для временной остановки и решения вопросов в польском консульстве. Родственники помогли молодым людям купить билеты в Израиль, но стоили они (с учётом пересадки) 2200 долларов. Это при том, что, по словам девушки, даже на поездку в Индию ей пришлось откладывать деньги (билеты из Индии в Польшу стоили 300 долларов).

На решение вопросов — всего месяц

Прямых рейсов из Дели в Израиль было мало, и молодым людям пришлось проложить путь через Бангкок.

Но и в Израиле не обошлось без приключений. Там с переводчиком долго разбирались, почему Виктория летит из Индии с паспортом Беларуси и с гражданином Израиля и у неё нет польской визы или ВНЖ, хотя она живёт в Польше. После опроса на границе девушку отправили на дополнительное интервью. Там в деталях расспросили, как белoруска планирует вернуться в Польшу. Но в итоге Виктории удалось пройти интервью.

В результате спустя 39 часов дороги, интервью и стресса девушка оказалась в домашней атмосфере.

На то, чтобы разобраться с польскими документами и покинуть Израиль, у неё есть месяц.

«Я буду пытаться получить визу в Польшу в Израиле и восстановить карту побыту, но насколько знаю, времени на попытку восстановления мало, и очень переживаю. Прошу о помощи, если кто-то что-то знает об этом», — написала Виктория.

Что ещё можно предпринять, если за границей потеряны документы Польши

В комментариях пользователь под ником lyudmila_legal_pl, которая оказывает помощь в переезде и легализации в Польше, написала, что в подобных ситуациях стоит обратиться пойти в полицию страны, где утеряны документы.

— Обычно в таких случаях, при утере документов, идут в местную полицию. Объясняете, что у вас случилось, если не знаете языка, на пальцах или через переводчика. Вам выдают справку. Выдали справку, делаете копию справки. Одну показываете в посольстве, вторую — когда будете у себя в стране, где вы будете восстанавливать утраченный документ. Затем с этой справкой идёте в посольство (посольство Польши есть в Индии), там ведётся приём по записи, но в этом случае можно без записи, но в порядке очереди. Посольство выдаёт справку на возвращение.