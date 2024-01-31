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После сгущенки в посольстве США продегустировали белорусский щавелевый суп

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  • 31.01.2024, 11:26
  • 1,906
После сгущенки в посольстве США продегустировали белорусский щавелевый суп

Блюдо заслужило высшую оценку.

В посольстве США продегустировали белорусский щавелевый суп. Блюдо заслужило высшую оценку. Герои ролика Джеффри Тейлор и Бенджамин пришли к выводу, что «в серый холодный зимний день... и действительно нет ничего лучше щавелевого супа с его теплотой и яркостью».

Несколько недель назад посольство США сняло развлекательный ролик о белорусской сгущенке. В нем его сотрудники попытались выбрать, какая сгущенка лучше: глубокская или рогачевская.

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