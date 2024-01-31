После сгущенки в посольстве США продегустировали белорусский щавелевый суп

После сгущенки в посольстве США продегустировали белорусский щавелевый суп5
- 31.01.2024, 11:26
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Блюдо заслужило высшую оценку.
В посольстве США продегустировали белорусский щавелевый суп. Блюдо заслужило высшую оценку. Герои ролика Джеффри Тейлор и Бенджамин пришли к выводу, что «в серый холодный зимний день... и действительно нет ничего лучше щавелевого супа с его теплотой и яркостью».
Несколько недель назад посольство США сняло развлекательный ролик о белорусской сгущенке. В нем его сотрудники попытались выбрать, какая сгущенка лучше: глубокская или рогачевская.
У шэры халодны зімовы дзень няма нічога лепшага за гарачы суп. І САПРАЎДЫ няма нічога лепшага за шчаўевы суп, з яго цяплынёй і яскравасцю. Мы прапанавалі гэтую класічную беларускую страву нашым амерыканскім сябрам, каб даведацца іх рэакцыю. Вы таксама любіце гэтую зімовую страву?… pic.twitter.com/O8wsiqzRVS— U.S. Embassy Minsk (@USEmbBy) January 29, 2024