После сгущенки в посольстве США продегустировали белорусский щавелевый суп 5 31.01.2024, 11:26

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Блюдо заслужило высшую оценку.

В посольстве США продегустировали белорусский щавелевый суп. Блюдо заслужило высшую оценку. Герои ролика Джеффри Тейлор и Бенджамин пришли к выводу, что «в серый холодный зимний день... и действительно нет ничего лучше щавелевого супа с его теплотой и яркостью».

Несколько недель назад посольство США сняло развлекательный ролик о белорусской сгущенке. В нем его сотрудники попытались выбрать, какая сгущенка лучше: глубокская или рогачевская.

У шэры халодны зімовы дзень няма нічога лепшага за гарачы суп. І САПРАЎДЫ няма нічога лепшага за шчаўевы суп, з яго цяплынёй і яскравасцю. Мы прапанавалі гэтую класічную беларускую страву нашым амерыканскім сябрам, каб даведацца іх рэакцыю. Вы таксама любіце гэтую зімовую страву?… pic.twitter.com/O8wsiqzRVS — U.S. Embassy Minsk (@USEmbBy) January 29, 2024