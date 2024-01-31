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Лавров снова пророчит

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 31.01.2024, 11:35
  • 4,404
Лавров снова пророчит
Сергей Лавров

Ровно два года назад в РФ кривлялись точно так же.

Глава МИД РФ Сергей Лавров снова призвал не верить тому, что РФ может готовить нападение на страны Балтии, Швецию и Финляндию после завершения войны в Украине. Такие заявления Запада «являются абсурдными», заявил он.

Ровно два года назад Лавров и остальные чиновники от Путина до Пескова, Володина, Матвиенко, Захаровой и всех пропагандистов заявляли, что РФ не собирается нападать на Украину. Смеялись, кривлялись и злословили в адрес Запада и президента США Байдена, сообщившего о планах вторжения Путина в Украину.

Циничная ложь - обычная практика путинцев. За четверть века россияне это вроде бы усвоили (от обещаний не повышать пенсионный возраст, удвоить ВВП и не менять под себя Конституцию до введения «нерабочих дней» в ковид вместо помощи и клятв не проводить мобилизацию).

На Западе это дошло уже до всех. Но поразительно, как многие из россиян, которые сами же плевались от «прошу отнестись к этому с пониманием», сейчас поддерживают «невойну», веря путинским бредням про «нацистов», «мы были вынуждены», «все идет по плану».

Телеграм-канал «СерпомПо»

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