Россиянин пытался отправить в Беларусь посылку с ртутью 31.01.2024, 11:40

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Но что-то пошло не так.

В Пензе к трем годам колонии приговорили 40-летнего местного жителя, который отправил посылку с ртутью в Беларусь.

В мае 2023 года пензенец решил продать 8,9 г ртути. Он нашел покупателя в Беларуси и договорился о продаже. Емкость с ядовитым веществом они решили спрятать в коробке с косметикой. Пензенец передал посылку с косметикой и ртутью курьеру службы доставки, но она не дошла до адресата, потому что коробку перехватили сотрудники ФСБ.

Россиянина признали виновным в покушении на незаконный сбыт ядовитых веществ и покушении на незаконное перемещение через границу ядовитых веществ, сообщает прокуратура Пензенской области.