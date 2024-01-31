Белорусы стали лидерами по оформлению Tax Free в Латвии 1 31.01.2024, 11:47

Какие товары чаще оформляли.

В 2023 году беларусы стали лидерами по оформлению Tax Free в Латвии. Они составили 22% от общего количества покупателей в системе, сообщила Delfi руководитель сервиса возврата налогов SIA Global Blue Latvija Винета Калмане.

За беларусами идут граждане Узбекистана (11%), Израиля (10%) и Турции (9%).

До пандемии большинство оформивших Tax Free (60%) были россиянами. После начала войны их число уменьшилось на 98%.

Чаще всего иностранцы покупают через Tax Free в Латвии одежду и обувь (46% от общего количества покупок при средней сумме покупки 228 евро), электротовары (21% при средней сумме покупки 743 евро), спортивные товары (11%, средняя сумма покупки – 239 евро) и ювелирные изделия и часы (8% при средней сумме покупке 806 евро).