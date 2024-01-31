«И начнется ход ВСУ»: Буданов раскрыл, когда иссякнет наступление россиян
- 31.01.2024, 11:51
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Оккупанты даже близко не подошли к намеченным ими рубежам.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что наступление россиян, которое длится уже два с половиной месяца, полностью иссякнет в начале весны.
В эфире телеканала «Мы Украина» он отметил, что сейчас продолжается наступательная операция РФ.
«Она началась в ноябре 2023 года. По состоянию на сейчас уже два с половиной месяца как продолжается. Результаты сами видите. Сказать, что они для них какие-то большие — точно это будет неправдой. К сожалению, определенное продвижение в полях у них есть, у Авдеевки то, что произошло. Но это не то, на что они рассчитывали», — рассказал Буданов.
Разведчик отметил, что оккупанты планировали как можно быстрее выйти на барьерный рубеж по реке Черный Жеребец Харьковской области, а также на админграницу Донецкой и Луганской областей. Однако, по его словам, «даже близко к этому ничего нет».
«Но их наступление еще будет продолжаться. Где-то в начале весны оно иссякнет уже полностью», — подчеркнул руководитель ГУР.
Буданов не сказал, каким будет 2024 год для Украины на фронте, отметив, что это вопрос к Генеральному штабу ВСУ.
«Как и по правилам любой, как говорится, игры: ты делаешь ход, противник делает ход. Сейчас ход противника. Он закончится, и, я думаю, начнется наш», — подчеркнул он.