В водоемах Гомеля начала всплывать рыба 1 31.01.2024, 11:54

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В природоохране объяснили, с чем это связано.

Глава крестьянского хозяйства в пригороде Гомеля обратил внимание на странное поведение рыбы в его водоемах: мальки налима стали собираться у поверхности прорубей, будто задыхаясь. О своем наблюдении рыболов сообщил в Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Там выяснили, с чем связано такое явление в экосистеме. И попросили помощь.

Рыбным промыслом глава крестьянского хозяйства Тимофей Кукса занимается около 30 лет, однако такое поведение рыбы увидел впервые: «Первый раз вижу выход рыбы за всю свою жизнь, что я здесь нахожусь. Именно в речке. Рыба выходит, но дохлой нет».

Специалисты Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды взяли анализ воды из устья Сожа. Он показал пониженное содержание кислорода. А это плохо влияет на подводную фауну.

Экологи удивились: «предзаморные» явления в проточной реке обычно не встречаются. Этот случай связали с приходом воды из притоков Сожи – Ипуть и Беседь, в поймах которых происходят гнилостные процессы. В этом году ситуация усугубилась аномально высоким уровнем воды – в результате паводка оказалась затопленной прибрежная растительность. Из-за ее разложения у воды появился неприятный запах, а количество растворенного кислорода снизилось.

«Ситуация не критическая, минимальный растворенный в воде уровень кислорода – 3,6 миллиграмма на литр, что позволяет рыбе выжить, – прокомментировал природное явление заместитель председателя Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Павел Новиков. – Тем не менее симптомы определенные есть. И хотелось бы призвать наших жителей принять участие в профилактических мероприятиях – это прорубание проруби размером полметра на два-три метра, чтобы, если человек провалиться в нее, он не утонул. И укрытие в последующем этих прорубей теплоизолирующим материалом».