Германия подняла истребители для перехвата самолета РФ в воздушном пространстве НАТО 4 31.01.2024, 11:57

2,798

Ил-20М летел с отключенной навигацией.

Российский военный самолет залетел в воздушное пространство НАТО, после чего Германия подняла свои истребители и сопровождала его. Об этом сообщили в Военно-воздушных силах Германии.

«Военный самолет Ил-20М летел без сигнала транспондера», – говорится в сообщении.

Unsere QRA vom #TLG71 ist zu einem A-Scramble aus Laage aufgestiegen und hat vor Rügen im internationalen Luftraum eine 🇷🇺 Militärmaschine identifiziert, kurzzeitig begleitet, bevor diese wieder nach Osten abgedreht ist. Das Militärflugzeug IL -20M COOT-A flog ohne… pic.twitter.com/bHQWjaXjTb — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) January 30, 2024

Как сообщили в немецких ВВС, был зафиксирован идентифицировал военный самолет в международном воздушном пространстве возле Рюгена. Но после сопровождения истребителями он вернулся на восток.

Отметим, что в течение 2023 года военно-воздушные силы НАТО в Европе провели более 300 вылетов для перехвата военных воздушных судов России, которые приближались к воздушному пространству Альянса. Основная часть этих перехватов произошла над Балтийским морем.