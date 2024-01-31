закрыть
31 января 2024, среда, 12:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Германия подняла истребители для перехвата самолета РФ в воздушном пространстве НАТО

4
  • 31.01.2024, 11:57
  • 2,798
Германия подняла истребители для перехвата самолета РФ в воздушном пространстве НАТО

Ил-20М летел с отключенной навигацией.

Российский военный самолет залетел в воздушное пространство НАТО, после чего Германия подняла свои истребители и сопровождала его. Об этом сообщили в Военно-воздушных силах Германии.

«Военный самолет Ил-20М летел без сигнала транспондера», – говорится в сообщении.

Как сообщили в немецких ВВС, был зафиксирован идентифицировал военный самолет в международном воздушном пространстве возле Рюгена. Но после сопровождения истребителями он вернулся на восток.

Отметим, что в течение 2023 года военно-воздушные силы НАТО в Европе провели более 300 вылетов для перехвата военных воздушных судов России, которые приближались к воздушному пространству Альянса. Основная часть этих перехватов произошла над Балтийским морем.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Караванный путь в Антарктиду
Караванный путь в Антарктиду Владимир Халип
Как США красиво проучили Эрдогана
Как США красиво проучили Эрдогана Сергей Фурса
Безумие ради безумия
Безумие ради безумия Ирина Халип
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко