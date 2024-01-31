Путин оказался в неудобном положении: операция ЦРУ сорвала планы Кремля 2 31.01.2024, 12:14

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Уильям Джозеф Бернс

Американская разведка вовремя помогла Украине.

Уильям Джозеф Бернс, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ), раскрыл детали важной операции. Она сыграла ключевую роль в поддержке Украины, воюющей против России.

В статье для Foreign Affairs Бернс отметил, что качественная разведка позволила США сформировать мощную коалицию для поддержки Украины.

Он подчеркнул, что раскрытие определенной информации подорвало попытки России использовать дезинформацию и поставило Путина в неудобное положение.

Разведка США вовремя рассекретила данные России

Рассекреченные данные обнаружили российские планы провокаций под «ложным флагом». Они имели целью обвинить Украину и оправдать агрессию. Однако благодаря усилиям ЦРУ Путин оказался вне зоны комфорта и вынужден был реагировать на вызовы, а не создавать их.

«Эти и другие рассекречивания лишили Путина лживых нарративов, которые, как я наблюдал, он так часто использовал в прошлом», – пишет Бернс.

Директор ЦРУ также отметил, что внутреннее недовольство в России создает условия для вербовки новых агентов американской разведки. Он акцентировал, что агентство активно использует эту возможность для укрепления своих позиций.

ЦРУ против Китая: новые приоритеты

Кроме России, ЦРУ сосредотачивается на противостоянии с Китаем, выделяя значительные ресурсы на разведку и анализ. Бернс отметил, что агентство удвоило бюджет, направленный на Китай, и создало немало соответствующих центров.

По словам директора ЦРУ, агентство также укрепляет разведывательные каналы с Пекином во избежание конфликтов и недоразумений между странами. Это важно для обеспечения глобальной стабильности и безопасности.

Директор ЦРУ также упомянул о важности региональной стабильности, в частности, в Латинской Америке и Африке. По его словам, геополитическое значение этих регионов растет. ЦРУ продолжает адаптироваться к новым вызовам, обеспечивая национальную безопасность США.