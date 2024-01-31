«Почему же ты тогда не переезжаешь в Ганцевичи?» 31.01.2024, 12:21

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Белорус рассказал, как отвечать любителям Лукашенко из других стран.

Власти приняли новую концепцию миграционной политики на 2024-2028 годы. Согласно этому документу, режим будет поощрять к переезду в Беларусь на постоянное место жительства людей, имеющих схожие с народом Беларуси духовные ценности и желающих интегрироваться в белорусское общество.

Читатель сайта Charter97.org прокомментировал нововведение от белорусских властей и рассказал, как можно отвечать любителям Лукашенко из других стран:

— На эту тему могу рассказать две истории о жителях двух близких нам стран.

Первая история о Литве. В советское время туда уехала дочь подруги моей жены Ирины. Ирина была сознательной белоруской, всегда выступала против диктатуры, она умерла несколько лет назад. А вот ее дочь Катерина, к сожалению, стала заядлой лукашисткой. Каждый раз, приезжая в Беларусь, она хвалила жизнь в нашей стране, критикуя Литву. На этой почве между нами часто возникали споры.

Вот и в последний раз, встретив нас с женой в центре города, она набросилась на нас за то, что мы не любим Лукашенко, который так много делает для неблагодарных белорусов. Я не выдержал и сказал: «Катя, а что ж ты прозябаешь в этом Вильнюсе? Переезжай в Ганцавичи и живи здесь в чистоте, порядке и достатке. К тому же имеешь здесь квартиру от матери...» Катя почему-то замялась, пык-мык, — и ушла, собирать сумки, чтобы вернуться в осточертевший Евросоюз.

Вторая история про Украину. Раньше мы часто ездили туда на отдых. И всегда удивлялись тому, что украинцы, даже на западе страны, очень любят и восхваляют Лукашенко. Наши контраргументы они вежливо выслушивали, но своего мнения, похоже, не меняли.

После нападения России на Украину в 2014 году некоторые украинцы решили поискать убежища в Беларуси. Осенью в нашем местечке появились трое жителей оккупированной части Донбасса. Беженцы намеревались обосноваться у нас надолго, сразу устроившись на работу, но продержались... всего три месяца. Уезжали они со словами: «Да с вашими ценами зарплаты едва хватает на еду!»

Да, даже россияне предпочитают приезжать только в качестве туристов, потому что с их московскими зарплатами Беларусь для них очень дешёвая. А о поляках и речи нет — чтобы побольше заработать, они едут в Германию или Британию.

Чтобы сделать страну привлекательной, прежде всего для собственных граждан, не нужны никакие концепции. Нужны демократия, свободные выборы, рыночная экономика, законность.

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