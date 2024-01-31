Лева «Би-2» прилетел в Израиль 31.01.2024, 12:22

Остальные шестеро участников группы остаются в заключении в Таиланде.

Солист группы «Би-2» Лева (Егор Бортник) прибыл в Израиль из Таиланда, где его вместе с другими музыкантами коллектива содержали в миграционном центре. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал представитель МИД Израиля Лиор Хайят.

Еще шесть участников группы пока продолжают находиться в Таиланде. Они были задержаны властями 25 января по обвинению в нарушении трудового законодательства страны, въехав в страну по туристическим визам для того, чтобы дать концерт.

По словам юриста, работающего с артистами, сегодня консулы Израиля, Австралии, России и представители правительства Таиланда должны встретиться и обсудить судьбу остальных музыкантов. У троих из них нет иного гражданства, кроме РФ, и российская сторона настаивает на их высылке в Россию. Согласно тайским законам, высылка производится в ту страну, паспорт которой был предъявлен при въезде в Таиланд.

Компания VPI Event Co., Ltd., организатор концерта, взяла ответственность за произошедшее на себя и отметила, что в таких случаях миграционные службы обычно обращаются к устроителю мероприятия.

Участники группы открыто высказывались в соцсетях против войны и говорили, что в Россию, которую «Путин уничтожил», возвращаться не собираются.