«В нашей стране есть пациент, который хочет «спрятать тайну» 1 31.01.2024, 12:28

Александр Ходжаев

Зачем Лукашенко назначил министром здравоохранения экс-главу «Новинок».

Лукашенко 25 января назначил 43-летнего Александра Ходжаева новым министром здравоохранения. До этого более трех лет должность занимал Дмитрий Пиневич.

Читательница сайта Charter97.org прокомментировала назначение Лукашенко:

— Вспомнила Караника — фамилия говорящая. Что ни говори — это такая кара для белорусов. Помню, как с сыном на руках, которому не исполнилось и года, я вместе с белорусами вышла на встречу с этим существом. Тогда мы требовали правды о пытках, избиениях и насилии над белорусами, правды об эпидемии коронавируса.

Караник также выделялся твердой убежденностью в том, что ковида нет, отсутствием европейских прививок и игнорированием карантина. Словом, он сделал все возможное, чтобы освободить белорусские земли от белорусов.

Я не могу сказать о Пиневиче ничего хорошего. По моим ощущениям, он занимался только политическими репрессиями, выбрасывая за борт профессиональной жизни наилучших специалистов. За время его недолгого руководства в Беларуси из-за нехватки врачей были закрыты медицинские центры и даже гастрологическое отделение в 6-й больнице Минска. Напакостил и ушел, точнее сказать, отправили.

Ходжаев — тоже говорящая фамилия, ходить вам из кабинета в кабинет. А если вы слишком будете обивать пороги врачей, то вам поможет карательная психиатрия от Ходжаева.

Мне довелось пообщаться с людьми, сталкивавшимися в своей жизни с заведением, что возглавлял Ходжаев... Что я от них услышала? Всё как в советские времена — принудительное введение препаратов, превращающих человека в растение, и успеешь ли ты выбраться оттуда до того, как будет пройден пункт невозврата сознания, — вопрос времени.

А в нашей стране есть пациент, который уже прошел этот этап, и теперь ему нужен, по его мнению, «профессионал», который смог бы подобрать лекарство и спрятать тайну. А белорусы ждут, что не спрячут проблему, а похоронят пациента.