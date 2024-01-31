Глава МИД Польши: Российские танки в Беларуси, а «Искандеры» могут долететь до Берлина 9 31.01.2024, 12:38

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Радослав Сикорский

Радослав Сикорский призвал Европу действовать быстро.

Глава РФ Владимир Путин угрожает странам Европы совершенно серьезно. Ракеты «Искандер» могут долететь до Берлина. Поэтому западные союзники должны усилить помощь Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Polskie Radio.

«Путин угрожал Польше, Латвии и Финляндии. А когда он угрожает какой-либо стране, он делает это совершенно серьезно», - сказал Сикорский.

Он отметил, что страны Запада очень часто не воспринимали это должным образом.

«Теперь российские танки в Беларуси, Россия также переместила туда ядерное оружие, а ядерное оружие под Кенигсбергом, ракеты «Искандер», могут долететь до Берлина. Мы, в Польше, чувствуем угрозу от физического присутствия российских танков в 250 км от нашей столицы. Меня всегда удивляет, что в Германии эта тема не обсуждается», - подчеркнул польский министр.

Сикорский добавил, что Европа должна действовать быстро, потому что Украина находится под давлением.

«Запад в двадцать раз экономически сильнее. Но РФ лидирует в производстве боеприпасов. Мы должны мобилизовать свои силы. Если американцы отказываются от помощи, мы окажемся перед серьезной дилеммой: либо заменить Америку, то есть удвоить наши усилия, либо позволить Путину завоевать Украину», - отметил глава МИД Польши.