Настал момент истины 3 Альфред Кох

31.01.2024, 12:51

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Альфред Кох

В США нашли здравое решение.

Прошел один год и триста тридцать девять дней войны. Судя по свежим картам ISW ничего радикального на фронте не произошло. Все идет как шло последние месяцы и нет никаких оснований считать, что что-то может поменяться.

Две армии уперлись лбами и не могут никуда сдвинутся. Проходят дни, недели и месяцы, гибнут люди, разрушаются города, тратятся огромные ресурсы - а воз и ныне там. И вот уже больше года (точнее - один год и три месяца) это толкание вдоль линии фронта - два километра туда, три километра сюда - продолжается. Причем, без всякого смысла и даже без какой-то ясной цели…

Чего же ждут противоборствующие стороны? Тут все более-менее понятно. Если отбросить детали, которые только затемняют суть дела, то Украина ждет, когда у русских кончится оружие, а Россия ждет, когда у украинцев кончатся солдаты. У обеих сторон есть основания считать, что эта их цель достижима.

Расчет Путина не нуждается в обосновании, он очевиден: достаточно посмотреть на численность населения России и Украины (140 миллионов против хорошо если 30-ти), чтобы понять на чьей стороне здесь преимущество.

Расчет же Украины не так очевиден и базируется на обещании военной и финансовой помощи от некоторых стран т.н. Запада (которые в Украине называют «союзниками», хотя они, конечно, никакие не союзники, в строгом смысле этого слова, а скорее - спонсоры).

Главный расчет украинское руководство делает, разумеется, на поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки. Но с этим вышла промашка: поддерживая Украину все два предыдущих года, что шла война, Америка на третий год впала в традиционную для себя избирательную паранойю и теперь ждать от нее какой-то вменяемой политики стало значительно труднее.

Как следствие этой паранойи, в Конгрессе застрял довольно очевидный вопрос о выделении Украине 61 млрд. долларов на военную и финансовую помощь. Ситуация выглядит тем более глупо, что большинство и республиканцев и демократов за то, чтобы выделить помощь Украине, но процедура прохождения законопроектов в нижней палате американского Конгресса - Палате Представителей такова, что поставить на голосование любой законопроект может только спикер Палаты (ныне - республиканец-трампист М.Джонсон), а он - против.

Причем он не против помощи Украине, а против пристегнутого к этому законопроекту раздела про миграционную политику США. И в таком виде этот законопроект гуляет по Конгрессу уже четвертый месяц. И вот на прошедшей неделе стало уже очевидным, что у этого законопроекта нет никаких шансов, поскольку против него высказался главный кандидат на пост президента от республиканцев - Дональд Трамп. И тоже, как я понимаю, он против только в отношении миграционной политики.

Как оказалось так, что эти два абсолютно разных вопроса оказались засунуты в один законопроект - это длинная история, которую я уже сто раз обсуждал. Здесь скажу лишь коротко: это была идея Байдена. Именно Белый Дом внес этот законопроект в таком виде. Таким образом Украина (и, заодно, Израиль с Тайванем) стали заложниками внутриамериканских межпартийных разборок в рамках разворачивающейся в США президентской кампании.

Но все же, есть слабые признаки того, что здравый смысл начинает проникать даже в американский Конгресс. Четыре дня назад, довольно авторитетное американское политическое издание The Hill («Холм» - имеется в виду Капитолийский холм в Вашингтоне, на котором расположено здание Конгресса США - АК) написало, что:

«Сторонники Республиканской партии, поддерживающие помощь Украине (все демократы априори «за» - АК), начинают искать план Б, поскольку они осознают реальность того, что сенатское законодательство, направленное на усиление безопасности границ и решение множества иностранных кризисов, в Палате представителей мертво.

Яростная консервативная оппозиция законопроекту привела к тому, что некоторые сенаторы-республиканцы высказали предположения о предоставлении военной помощи Украине без каких-либо сопутствующих пограничных реформ.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (демократ от штата Нью-Йорк) и лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл (республиканец от штата Кентукки) заявляют, что они полны решимости внести в Сенат пакет, связывающий деньги для Украины с реформами пограничной безопасности, но сенаторы говорят, что они оба осознают: у этого законопроекта практически нет шансов…

Республиканцы в Сенате считают, что именно поэтому МакКоннелл во время встречи в среду выдвинул идею возможного разделения украинских денег и безопасности границ, заявив коллегам, что принятие пакета мер по обеспечению безопасности границ в середине республиканских президентских праймериз будет непростой задачей…

…В итоге, МакКоннелл, похоже, ищет «обходной путь», чтобы отделить финансирование Украины от законодательства по пограничной безопасности.

Сенатор-республиканец, присутствовавший на специальной конференции по финансированию Украины, заявил, что МакКоннелл «закладывает предпосылки» для включения военной помощи Украине в обычный пакет расходов для финансирования правительства до конца этого года.

Конгресс должен принять два пакета финансирования к 1 и 8 марта, чтобы избежать частичного шатдауна.

Итак, лежащая на поверхности мысль отделить выделение помощи Украине, Израилю и Тайваню от вопросов реформы американской миграционной политики - наконец-то пришла в голову американским конгрессменам. Ура!

Теперь вопрос лишь за тем, чтобы это, наконец, сделать и как можно быстрее внести новый законопроект в Конгресс. Но, похоже, теперь этот вопрос засунут в тот закон, которых готовят для голосования на 1 и 8 марта. И значит это случится только ближе к этим датам. Ну, что ж, хотя бы теперь ясен дедлайн.

Впрочем, все это имеет смысл обсуждать, только если Белый Дом согласится отделить вопросы помощи Украины и пр. от вопросов безопасности американских границ, а точнее - одной единственной границы с Мексикой, поскольку на границе с Канадой таких проблем нет.

Вот это и будет проверкой искренности намерений Байдена в отношении Украины: разделит, значит хочет реально помочь. Начнет тянуть и умничать - значит не хочет.

Но все же я надеюсь, что на такое очевидное и откровенное предательство он не пойдет. Во всяком случае надежда на то, что США все-таки выделят помощь Украине, причем не тогда, когда уже поезд уйдет, а в течении ближайшего месяца, опять появилась.

Альфред Кох, «Телеграм»