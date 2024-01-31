Борт «Белавиа» не смог долететь до Москвы 4 31.01.2024, 12:59

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Его вернули в минский аэропорт.

Сегодня утром рейс «Белавиа» B2975, который вылетел из Национального аэропорта «Минск» в 7:54 и направлялся в Москву, сразу после взлета занял зону ожидания, и совершив несколько кругов в небе (выполняя необходимые процедуры), приземлился обратно в минском аэропорту, сообщает nashaniva.com.

На борту Boeing 737-8ZM (EW-457PA) находилось более 40 пассажиров, а причина разворота — самолет не смог убрать шасси.

В итоге, пассажиры были отправлены в Москву на другом самолете авиакомпании — «танколете» EW-254PA, а задержка их отправления составила 2.5 часа.