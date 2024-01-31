Российский певец Сергей Лазарев вступился за Киркорова — и пожалел 4 31.01.2024, 12:58

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Артист попал под санкции из-за «голой вечеринки», на которой его не было.

Российский певец, который поддерживает военное нападение России на Украину Сергей Лазарев, попал под санкции из-за «голой вечеринки», на которой он, собственно, и не был.

По информации российских СМИ, Лазарев всего лишь решил поддержать путиниста Киркорова, который «вошел не в ту дверь» и оказался на голой вечеринке Насти Ивлеевой.

СМИ сообщают, что Лазарев попытался поддержать Киркорова и поплатился за это. Так, на днях появилось решение о частичной или полной приостановке операций по счету Лазарева. Стало также известно, что певец не предоставил декларацию о деятельности своей фирмы ООО «Пудель-Штрудель» (предприятие занималось изготовлением лакомств для собак).

Несмотря на серьезность обвинений, ни артист, ни его представители пока не комментируют новость о блокировке.