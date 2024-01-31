Эксперт: Путину доставило особое удовольствие видеть унижение Лукашенко 2 31.01.2024, 13:10

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Диктатор в Петербурге плелся как на поводке.

Александр Лукашенко три дня провел в Санкт-Петербурге в общении с Владимиром Путиным.

Политолог Анатолий Котов в комментарии udf отметил, что большинство мероприятий в Санкт-Петербурге носило протокольно-ритуальный характер.

«Два дня Лукашенко сопровождал Путина на мероприятиях, которые не очень связаны с Беларусью или тематикой сотрудничества двух режимов. То ли Путину было скучно, и он таскал за собой везде младшего брата. То ли это возможность неформально пообщаться на различные темы, начиная с героического советского прошлого, заканчивая насущными вопросы. А, возможно, и одно и другое одновременно. Лукашенко нужно было решить вопросы финансовые и политические, вот и приходилось везде следовать хвостиком. Возможно, Путину доставило какое-то особое удовольствие видеть эту зависимость и готовность следовать за ним», – не исключает Котов.

По его мнению, создание медиакомпании «союзного государства» с точки зрения практического результата ничего не даст.

«В реальности некоторые пропагандисты из Беларуси пересядут на российский бюджет и зарплаты. У российских пропагандистов появится еще одна дополнительная кормушка. Взамен на российские заплаты белорусская пропаганда все глубже увязнет в российских нарративах, ведь своей медийной повестки у «союзного государства» нет. Это продажа информационного суверенитета, даже можно сказать суверенитета пропаганды. То есть демонстрация того, что для этих деятелей понятия страна, независимость и суверенитет стоят намного ниже, чем «бабки», – считает Котов.

Какие у Кремля могут быть планы насчет интеграции с Беларусью?

«Россия уже обеспечила тактические возможности в Беларуси. Февраль 2022 года был невозможен без разгрома беларусского гражданского общества, аннигиляции и выдавливания национально-протестного потенциала за границу. Если сейчас эти процессы не только не прекратились, но и углубились, это означает, что важность «белорусского балкона» повысилась. Усиление контроля над этой территорией – угроза не только для Украины», – полагает Котов.

Он добавил:

«Экономика Беларуси полностью завязана на Россию, военный суверенитет отсутствует. Независимость политического руководства – относительная и уменьшается. Осталось окончательно добить историю, культуру и загнать в подполье язык, чем прекрасно занимаются новые хунвейбины русского мира, и плацдарм окончательно готов».