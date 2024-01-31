Под Минском зарегистрировали случай бешенства 3 31.01.2024, 13:19

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иллюстративное фото

Животное вышло из леса, его атаковали собаки.

Под Минском в Ждановичском сельсовете зарегистрировали случай бешенства у косули. В январе этого года животное вышло из леса возле деревни Крыжовка, и его атаковали собаки.

Хозяева смогли их отогнать, а после решили отвезти косулю в специализированный ветеринарный пункт в Молодечно. Ее отправили на анализы, которые и выявили бешенство. После этого организовали вакцинацию собак, контактировавших с животным, чтобы исключить возможность инфицирования, пишет pristalica.by.

В Минском зональном центре гигиены и эпидемиологии говорят, что профилактические мероприятия организованы на всей территории Крыжовки. Ветеринары проводят подворные обходы по деревне.