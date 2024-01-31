Большая война в Европе: генерал СБУ раскрыл неожиданный сценарий и сроки 2 31.01.2024, 13:20

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Виктор Ягун

На что нацелился Кремль?

Страна-агрессор РФ способна только на гибридную атаку на восточном фланге НАТО, заявил генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун.

«Они увязли в Украине, и параллельные военные действия станут самоубийством», - подчеркнул он в интервью «Главреду».

Генерал-майор СБУ считает, что Россия уже ведет гибридную войну против Запада - в агентурной, информационной, кибернетической и других сферах.

«Мы уже видели провокации на границе с мигрантами и действия российских самолетов и кораблей, которые никому не отчитываются о своих маневрах в районе Балтийского моря. В подтверждение этому приведу интересный пример, о котором мало кто писал. Недавно россияне тестировали работу своего РЭБ в Калининградской области и полностью отключили от GPS Сувалкский коридор. Работа GPS критически важна для некоторых структур НАТО - они это уже начали понимать и переходят на Starlink. Так вот, если россияне применят средства радиоэлектронной борьбы из Калининграда и Беларуси, в Сувалкском коридоре вместе с GPS-сигналом могут исчезнуть Интернет и мобильная связь», - не исключил он.

Собеседник также считает, что Россия также может воспользоваться фактическим безвластием в США в период с 5 ноября 2024 года по 21 января 2025 года и атаковать страны Балтии.

«В Соединенных Штатах не смогут принимать определенные решения, а в Европе возникнут дискуссии. Возможно, Россия хочет использовать именно этот период, потому что другой возможности у нее уже не будет», - добавил Ягун.