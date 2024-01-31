«Дочка» компании Visa ограничила переводы денег в Беларусь
- 31.01.2024, 13:23
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Подробности.
Финансовая платформа Currencycloud, принадлежащая международной платежной системе Visa, ограничила переводы денег в Беларусь. Об этом говорится на сайте компании. Внимание на публикацию обратил Office Life.
До сих пор Currencycloud предоставляла банкам и финтехкомпаниям услуги по обмену валюты для трансграничных платежей.
Однако в связи с обновленной «политикой борьбы с отмыванием денег и требованиями проверки санкций» компания отказалась получать и переводить средства из некоторых стран.
Она объясняет, что «очень серьезно относится к своим обязанностям» и, в соответствии со своей политикой, вынуждена отказаться от переводов в Беларусь.
В список стран, для которых также стали невозможны операции на платформе, включены: КНДР, Россия, Куба, Иран, Ливия, Судан, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Казахстан. В нем также указаны Крым, Донецкая, Херсонская, Луганская и Запорожская области.