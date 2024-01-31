В Киев прибыла заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд 3 31.01.2024, 13:40

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Это ее второй визит с начала полномасштабного российского вторжения.

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд прибыла с рабочим визитом в Киев. Это ее второй визит в Украину с начала полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В прошлый раз Нуланд приезжала в Киев в начале декабря 2022 года. Тогда она два дня находилась в Украине и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем, главой ОП Андреем Ермаком, многими другими министрами, топ-чиновниками и нардепами, представителями гражданского общества, а также частным бизнесом, разрабатывающим высокотехнологичные решения для украинского армии.

«Украина победит в этой войне. Путин проигрывает. Мне было важно сказать всем нашим украинским коллегам и друзьям, что да, они борются, а мы поддерживаем, чтобы Украина выжила и процветала. Но это также и гарантия сохранения свободы, Украина борется за всех нас», - говорила после того визита Нуланд.

Вітаю з поверненням в Україну @UnderSecStateP Вікторію Нуланд. Сьогодні ми зустрінемось з вищим керівництвом країни, ветеранами та громадянським суспільством, щоб підкреслити нашу спільну відданість перемозі над російською агресією в Україні. pic.twitter.com/d3zqHziM6f — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) January 31, 2024

Проблемы с американской помощью Украине

Визит Нуланда в Украину происходит в то время, как американский Конгресс уже несколько месяцев не может одобрить запрос Байдена на дополнительное финансирование помощи Украине. В настоящее время у Пентагона нет средств на новые пакеты военной помощи, а последний был объявлен в конце прошлого года.

Проблема состоит в том, что Республиканская партия, имеющая большинство в нижней палате Конгресса, требует от администрации Байдена жестких мер по защите американской границы с Мексикой от нелегальных мигрантов из стран Южной Америки. В обмен на это республиканцы готовы поддержать выделение средств для Украины. В настоящее время между Белым домом и Конгрессом идут переговоры.

На днях государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что последствия промедления с помощью Украины уже видны на поле боя.

США разрабатывают новую стратегию поддержки Украины

В минувшую субботу американское издание The Washinghton Post сообщило, что, по его данным, в администрации президента США Джо Байдена работают над новой стратегией поддержки Украины во время войны с РФ.

Как написало The Washinghton Post, новый план Белого дома резко отличается от того, что было в прошлом году, когда США и союзники надеялись на скорейшее вытеснение российских войск с украинских территорий.

По данным The Washinghton Post, идея состоит в том, чтобы Украина удерживала свои позиции на поле бои, но стала гораздо сильнее до конца 2024 года.