ВСУ уничтожили «Грады», из которых россияне обстреливали правый берег Херсонской области 1 31.01.2024, 13:53

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Видеофакт.

Украинские бойцы уничтожили две вражеские реактивные системы «Град», из которых россияне обстреливали правый берег Херсонской области.

Об этом сообщается в Telegram Сил обороны юга Украины.

«Улучшение погоды от наших артиллеристов. Благодаря контролируемому и концентрированному «повышению температуры» по местам дислокации «Градов» на левом берегу у жителей правобережья реактивных «осадков» будет меньше», - говорится в сообщении под видео.

В результате боевой работы ВСУ уничтожили два российских «Града».

«Это не просто хороший прогноз, это - точная работа!», - добавили в Силах обороны.