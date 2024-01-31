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ВСУ уничтожили «Грады», из которых россияне обстреливали правый берег Херсонской области

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  • 31.01.2024, 13:53
  • 1,114
ВСУ уничтожили «Грады», из которых россияне обстреливали правый берег Херсонской области

Видеофакт.

Украинские бойцы уничтожили две вражеские реактивные системы «Град», из которых россияне обстреливали правый берег Херсонской области.

Об этом сообщается в Telegram Сил обороны юга Украины.

«Улучшение погоды от наших артиллеристов. Благодаря контролируемому и концентрированному «повышению температуры» по местам дислокации «Градов» на левом берегу у жителей правобережья реактивных «осадков» будет меньше», - говорится в сообщении под видео.

В результате боевой работы ВСУ уничтожили два российских «Града».

«Это не просто хороший прогноз, это - точная работа!», - добавили в Силах обороны.

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