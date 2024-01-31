ВСУ уничтожили «Грады», из которых россияне обстреливали правый берег Херсонской области

ВСУ уничтожили «Грады», из которых россияне обстреливали правый берег Херсонской области1
- 31.01.2024, 13:53
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Видеофакт.
Украинские бойцы уничтожили две вражеские реактивные системы «Град», из которых россияне обстреливали правый берег Херсонской области.
Об этом сообщается в Telegram Сил обороны юга Украины.
«Улучшение погоды от наших артиллеристов. Благодаря контролируемому и концентрированному «повышению температуры» по местам дислокации «Градов» на левом берегу у жителей правобережья реактивных «осадков» будет меньше», - говорится в сообщении под видео.
В результате боевой работы ВСУ уничтожили два российских «Града».
«Это не просто хороший прогноз, это - точная работа!», - добавили в Силах обороны.