Польша решила ставить въезжающим белорусам новую отметку в паспортах 31.01.2024, 13:57

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Но не всем.

В последний день января вступили в силу изменения в правилах выдачи виз для иностранцев с картами поляка. Распоряжением министра внутренних дел Польши в паспорта въезжающим постановили ставить визовые наклейки с целью поездки номер 23, а не 18.

В МВД Польши сообщили, что с 31 января граждане Беларуси, получающие польские визы по карте поляка, будут иметь в паспорте визовые наклейки с номером 23. До этого, по закону, в паспортах владельцев карт поляка обычно ставился отдельный номер 18, а у заявителей на получение визы для других целей – 23.

Карта поляка – это документ, подтверждающий принадлежность лица к польскому народу. Владелец такого документа наделяется некоторыми правами негражданского характера, в частности, получения национальной визы в Польшу по облегчённой процедуре. Граждане Беларуси могли получить карту поляка в случае, если их родители или предки являлись поляками.