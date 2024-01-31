Студенты в шоке: «хит» певца-путиниста Шамана заставили изучать в российских вузах 1 31.01.2024, 14:01

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Опубликовано видео с одной из таких пар.

Деградация высшего образования в РФ достигла такого уровня, что в российских вузах начали изучать так называемое «творчество» прокремлевского певца Ярослав Дронов, выступающего под псевдонимом Шаман.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости», опубликовав видео с одной из таких пар.

Так, преподаватель Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета в Челябинске решила разобрать со своими студентами пропагандистский «хит» Шамана «Я русский», уже успевший стать символом нацистской идеологии РФ.

«Преподаватель задавала наводящие вопросы: что значат строчки «Всему миру назло» и «Я иду до конца», а также какие ключевые фразы песни «действительно работают» — кроме фразы „Я русский“ (она нам понятна, уточнила преподаватель). В заключение учащиеся переслушали композицию, а преподаватель резюмировала, что именно в простоте заключается ее гениальность», — говорится в описании к обнародованным в соцсетях кадрах, снятых во время семинара в рамках курса «Основы российской государственности».

При этом эмоции снимавшей это студентки оказалась настолько красноречивы, что в каких-либо комментариях вряд ли нуждаются.