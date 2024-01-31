«Перестаньте увольнять за политику»: врач ответил новому главе Минздрава Ходжаеву 31.01.2024, 14:11

Как решить проблему очередей в белорусских поликлиниках?

Новый министр здравоохранения Александр Ходжаев приказал уменьшить продолжительность пребывания пациента в поликлинике. Действительно ли эта проблема является актуальной? Сайт Charter97.org попросил на условиях анонимности прокомментировать нововведение врача областной больницы:

— Приказ вышел на фоне сезонной вспышки ОРВИ. Больницы сейчас заполнены простуженными людьми, большие очереди в коридорах.

Я не знаю, как можно решить эту проблему. Снизить время приема у врача?

Есть европейская практика, когда визит к врачу строго регламентируется временем. В среднем выделяется около 20 минут на такой визит. Но у нас есть другая проблема — дефицит рабочих рук. Можно было думать над решением проблемы, а не заниматься лечением симптомов. Давайте решим вопрос с дефицитом кадров, чтобы врачи не разбегались из страны, перестанем увольнять за политику опытных специалистов, а потом посмотрим, будут ли в больничных коридорах очереди из пациентов.

Есть еще один момент, о котором не принято говорить. У нас очень большой процент пациентов, которые бегут в поликлинику по каждому поводу. Если у вас поднялась температура, вы кашляете, возможно, лучше посидеть дома, выпить горячий чай, а не идти в поликлинику и заражать себя и других в коридорах. Но у нас бывают случаи, когда при температуре 38 пациенты вызывают «скорую».

—Чем запомнится для белорусской медицины министр Пиневич, которого отправили в отставку?

— Эта сфера с 2020 года потеряла очень многих опытных специалистов. В больницы приходили списки на увольнения, в некоторые медучреждения захаживали сотрудники КГБ. Происходил и отток «мозгов». Литва, Польша, Германия, Россия — эти страны пополнились нашими медиками.

Многие задумаются, стоит ли им поступать в медицинские вузы, если сфера переживает такой кризис.

— Лукашенко, меняя министра здравоохранения, говорил о «клановости». Действительно ли такая проблема существует?

— Она существует на всех уровнях. Смена министра здравоохранения на эту проблему никак не повлияет. В нашей системе очень распространены «династии», когда папа, работающий главврачом, продвигает по карьерной лестнице сына или дочь. Ведь в медицине есть «хлебные» должности, на которых можно относительно неплохо для Беларуси зарабатывать. Завотделением получает значительно больше, чем простой терапевт.

Это если говорить про низовой уровень. Есть же в нашей медицине кланы, которые у всех на слуху — те же Абельские. Почему не борются с ними? Недавно была информация, что рынок эндопротезирования в Беларуси курирует какой-то важный человек при погонах. Думаю, не просто так он наживается на такой деликатной теме. Видимо, кто-то его поставил на такое прибыльное место.

Отец Ходжаева, кстати, также долгое время был, скажем так, не рядовым врачем.

— Чего вы ожидаете от работы нового министра?

— Для нас, рядовых врачей, ничего не меняется. Есть системные проблемы, которые он явно не решит, даже если бы хотел это сделать. Ходжаев — очередной чиновник, который подтянет на освободившиеся места в кабинетах своих протеже.