Катастрофические потери для РФ: полковник ВСУ раскрыл детали удара по Иловайску 31.01.2024, 14:11

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Оккупанты сами «засветили» свои позиции.

24 января на полигоне возле временно оккупированного Иловайска прогремели взрывы. Как сообщили российские СМИ, ВСУ нанесли удар по скоплению российских операторов БПЛА.

В результате этого удара, по данным местных источников погибло более 20 российских военных.

По словам полковника запаса ВСУ, летчика-инструктора и военного эксперта Романа Свитана, американские системы HIMARS могут достать до Иловайска и выполнить такую задачу.

Он также добавил, что есть другие ракеты, которые также могли бы пройти это расстояние. Об этом он рассказал в эфире «24 Канала».

Он отметил, российские оккупанты «подсветили» свои позиции, прежде всего из-за того, что долгий период времени рекламировали обучение операторов БПЛА. В результате Силы обороны Украины нанесли удар по скоплению оккупантов.

«Оккупанты рассказывали, что удар был, когда операторы собрались, сдавать зачет на повышение квалификации. Это огромная потеря для россиян - несколько десятков операторов дронов, которых не так легко подготовить», - рассказал Роман Свитан.

Полковник ВСУ в отставке делает вывод, что большое количество российских дронов теперь не имеют своих операторов. Аналитик отметил, что Силы обороны Украины выполняют такого типа боевые задачи только когда есть большое количество подтверждений, что на отдельной позиции находится более одного оператора БПЛА.

Свитан указывает на то, что в таких случаях скопления российских военных ликвидируют высосоточным вооружением дальнего радиуса действия.

«Наше государство имеет системы радиотехнической разведки, чтобы точно определить, откуда именно идет управление беспилотником», - резюмировал Свитан.