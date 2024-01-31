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Белорус приехал на родину из Германии и получил полтора года колонии

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  • 31.01.2024, 14:19
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Белорус приехал на родину из Германии и получил полтора года колонии

За комментарии.

В Витебске огласили приговор Дмитрию Полякову, который обвинялся в оскорблении сотрудников милиции, пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю» со ссылкой на решение суда.

По версии обвинения, находясь в Германии, мужчина опубликовал в телеграм-чате 28 августа, 7 сентября и 27 сентября 2021 года несколько комментариев, «содержащих ненормативную форму речевого выражения» в адрес руководителей подразделений ОВД.

Позже Дмитрий Поляков вернулся на родину и был задержан. Свою вину он признал. 29 января суд признал его виновным и назначил полтора года колонии общего режима. С него также взыскали 100 базовых величин (4000 рублей) штрафа и обязали выплатить троим «потерпевшим» в общей сложности 5500 рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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