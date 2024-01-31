Роман Свитан: Китай использует Лукашенко как прокладку 31.01.2024, 14:24

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Роман Свитан

Какой груз могли привезти в Беларусь китайские «боинги»?

В начале января Китай совершил четыре рейса транспортного самолета Boeing 747-4FTF в Беларусь.

Сайт Charter97.org спросил у полковника Вооруженных сил Украины, летчика-инструктора Романа Свитана, что за груз мог находиться на борту «боингов»:

— У Беларуси с Китаем есть производство комплексов баллистических ракет. Китайские ракеты С-200 и С-300 поставляются для этого комплекса. Boeing 747-4FTF мог доставить в Беларусь как раз вот эти ракеты для увеличения определенной составляющей комплексов.

Также это могли быть китайские части «Шахедов», так как иранские «Шахеды» — это копипаст китайского ударного БПЛА «Подсолнух-200». Они «срисовали» дроны, почти вся элементная база «Шахеда» — это элементная база «Подсолнуха». Они собираются и в Беларуси.

Можно предположить, что Китай перебросил в Беларусь комплектующие. Беларусь собирает «Шахеды» и отдает России. Китай здесь напрямую вроде как не участвует в производстве, а использует прокладку-Лукашенко. Таким же образом Си Цзиньпин использует Северную Корею, Казахстан, Иран. Под вторичные санкции Китай сам не попадет, а подставит Беларусь и другие страны.

В общем, Boeing 747-4FTF поставил либо ракеты, либо элементную базу «Шахедов».

— Могут ли это быть поставки для подготовки нового наступления россиян на Киев?

— Нет. Им нечем наступать на Киев. Для того, чтобы на данный момент собрать и спланировать наступление, россиянам нужно лет 10 без войны, чтобы собрать минимум миллионную группировку в районе Беларуси. Это будет сразу заметно и просто не реально.

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