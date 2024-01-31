В самом центре Минска продается квартира с отличным ремонтом 1 31.01.2024, 15:02

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С видом на Вечный огонь.

В базе Realt появилась стильная однушка в сталинке на площади Победы. В ней отличный ремонт в светлых тонах, атмосферный балкон с видом на Монумент и дорогой квадрат.

Адрес этого дома — Независимости, 33. Вы наверняка знаете этот дом: окна выходят на Вечный огонь, вдалеке виднеется колесо обозрения. В соседнем доме находится магазин «Щедрый». До входа в метро буквально пару минут.

Вот это здание.

А вот вид из окна.

Общая площадь квартиры — 34 квадрата, жилая — 20. В квартире сделали отличный ремонт. Из техники в кухне есть индукционная панель, вытяжка, посудомоечная машина, холодильник. Здесь же стоит стиральная машина.

В жилой комнате (как и в коридоре) на полу лежит паркет. Из мебели есть двуспальная кровать и диван. Установлен кондиционер, на стене висит телевизор. Есть выход на балкон. Именно на такие атмосферные балконы обычно обращают внимание прохожие.

Санузел совмещенный. Установлен подвесной унитаз с инсталляцией, душ оборудован системой «тропический душ» и стеклянным экраном. Столешница, на которой установлен умывальник, выполнена из натурального дерева.

Стоимость квартиры — 102 тысячи долларов (3 036 долларов за квадрат).