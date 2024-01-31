Британская разведка: Россия резко изменила подходы к вербовке солдат на фронт 2 31.01.2024, 15:43

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Найден новый источник пополнения войск.

В Российской Федерации прекратили вербовать заключенных на войну с Украиной по краткосрочным контрактам.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки.

В частности, согласно расследованию Русской службы BBC, российские военные с сентября 2023 года прекратили вербовку заключенных для заключения краткосрочных контрактов. Теперь заключенным предлагают стандартизированные контракты на военную службу на более длительный период, которые предусматривают предоставление согласия на военную службу как минимум до прекращения действия указа о частичной мобилизации, изданного в сентябре 2022 года.

«Краткосрочные контракты с осужденными вызвали определенные общественные споры в России, особенно из-за совершения новых преступлений теми, кто возвращается, и из-за коротких туров заключенных (на войну, - УНИАН) по сравнению с бессрочно мобилизованными резервистами», - говорится в сообщении.

Как отмечает разведка, весьма вероятно, что вербовка заключенных на краткосрочный период была реагированием на непосредственное давление и потребности военной вербовки в начале войны.

При этом, в 2023 году, весьма вероятно, что российское государство перешло на упорядоченный набор по контракту. Такой подход стал основным источником для пополнения армии новым персоналом.