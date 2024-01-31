И ты, Орбан! 1 Вера Перовская, Newssky

31.01.2024, 15:48

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Будапешт меняет позицию после встречи в Ужгороде.

Венгрия выразила готовность пойти на компромисс в споре о пакете европейской помощи Украине.

Правительство в Будапеште открыто для финансирования пакета в размере €50 млрд из бюджета Евросоюза на определенных условиях, заявил в понедельник, 29 января, Балаж Орбан, главный политический советник венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Соответствующее предложение Венгрия направила в Брюссель 27 января. Его содержание пока не раскрывается.

Будапешт корректирует свой внешнеполитический курс по отношению к Украине и готов к компромиссам. Конкретные шаги обсуждались во время встречи в Ужгороде главы МИД Венгрии Петера Сийярто с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Стороны провели «очень откровенный разговор», отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Мы поблагодарили Венгрию за гуманитарную помощь, которая оказывается начиная с полномасштабного вторжения России — лечение раненых военнослужащих», — сказал он. По его словам, одной из ключевых тем переговоров являлось членство в ЕС и европейская интеграция Украины. Кулеба высоко оценил «решение Венгрии пойти на компромисс на заседании Европейского Совета в декабре 2023 года относительно открытия переговоров о членстве». И сообщил о договоренности Киева и Будапешта о том, что «министерства и ведомства проведут предметные секторальные переговоры по каждому из озвучиваемых проектов и представят дорожные карты, как они будут двигаться к их выполнению, на рассмотрение правительств и лидеров наших стран».

Встреча оказалась плодотворной несмотря на провокации. В частности, 27 января, венгерский ультраправый политик Ласло Тороцкаи заявил, что Венгрия готова претендовать на территории Украины в случае ее поражения. Якобы Венгрия единственная страна, которая может представлять венгров в регионе, и Будапешт будет претендовать на Закарпатье в случае прекращения существования государственности Украины. Тороцкаи представляет партию «Наша Родина», которая по результатам выборов в 2022 году набрала 5,88 % голосов и получила всего шесть мест в парламенте Венгрии. То есть, его заявления — это не только не выражение государственной политики, но и мнение маргинальной политической силы.

К слову, подобные высказывания вредят в первую очередь Будапешту. На фоне блокирования Венгрией помощи Украине, а также злоупотребления темой венгерского меньшинства в Закарпатье, подобные заявления могут быть интерпретированы как проявление политики Будапешта, направленной на способствование России в войне с Украиной с целью дальнейшего ее расчленения. Отход от принципа уважения к территориальной целостности приведет к хаосу на всем континенте. Например, существует конфликтный потенциал между Венгрией и Румынией. 28 января лидер ультраправой румынской партии «Альянс за объединение румын» Клаудиу Тырзиу заявил, что Бухарест также имеет право претендовать на украинские территории. Якобы Румыния даже готова покинуть НАТО, если это потребуется. «Альянс за объединение румын» по итогам выборов получила 12 мест из 136 в верхней палате парламента и 25 из 330 — в нижней, так что нет оснований воспринимать его заявления как вектор официальной румынской внешней политики.

Тырзиу также отметил важность сближения отношений между Россией и Румынией. «Я осознаю необходимость хорошего сотрудничества между странами, и я готов это поддержать, если этого же хочет Москва», — сказал он. Ультраправых в Европе объединяют четыре черты: ограничение миграции, популизм, евроскептицизм и контакты с Россией. Например, лидер Национального фронта (RN) Марин Ле Пен долго имела тесные связи с РФ. В 2016 году ее партия получила €9 млн кредита в чешско-российском банке Александра Бабакова. Когда банк обанкротился право требовать долг перешло к подсанкционной российской оборонной компании. По данным The Wall Street Journal, партия до сих пор должна €12 млн.

Но маргинальные политики зря надеются на крах Украины. Тем более что ставка на такой сценарий несет катастрофические угрозы, прежде всего, их странам. Даже ярые сторонники Путина среди правых вслед за своими избирателями пытаются дистанцироваться от России после начала полномасштабной войны.

Ранее Украине также удалось заручиться поддержкой премьер-министра Словакии Роберта Фицо во время встречи с главой правительства Денисом Шмыгалем.

Киев и Братислава пришли к согласию по ряду вопросов. В частности, правительство Словакии не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса. Также страны будут сотрудничать в вопросе поставок со стороны словацкой компании техники для строительства оборонных рубежей. Кроме того, Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине €50 млрд со стороны Евросоюза. «Премьер Фицо заверил меня в полной поддержке евроинтеграционных стремлений Украины», — отметил Шмыгаль. Фицо заявил, что Словакия и далее будет поддерживать процесс интеграции Украины в структуры Евросоюза, а также примет участие в ее послевоенном восстановлении. Оба государства готовы к дальнейшему сотрудничеству, ведущему к восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины.

Украина рассчитывает, что Венгрия и Словакия проголосуют за предоставление €50 млрд на саммите ЕС, который пройдет уже 1 февраля. 27 стран — участниц Европейского Союза неоднократно демонстрировали свою способность достигать единства при решении проблем, созданных Россией.

Вера Перовская, Newssky