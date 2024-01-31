В Беларуси ускоряется инфляция 31.01.2024, 16:09

Можно смело делать вывод, что рост цен ускоряется.

Белстат обновил данные о росте цен в декабре 2023 года, в годовом выражении инфляция составила 5,8%, тогда как месяцем ранее показатель был 5,4%. Можно смело делать вывод, что рост цен ускоряется, пишет проект «Вашы Грошы».

В декабре в годовом выражении продукты подорожали на 6,8%, непродовольственные товары — на 2,9%, рост цен на услуги составил 8,1%. Сейчас все компоненты инфляции демонстрируют рост к прошлому году, это значит, что период дефляции, который наблюдался в отдельных сегментах экономики в середине 2023 года, остался далеко и надолго позади.

Отдельно за декабрь цены в Беларуси, по данным Белстата, выросли на 0,9%. При этом продовольственные товары за месяц прибавили в цене целых 1,5%, непродовольственные товары 0,1%, а услуги – 0,8%.

В декабре сильнее всего вновь подорожали овощи. Огурцы стали дороже на 29%, капуста на 23%, лук на 16%, перец на 18%. С другой стороны, подешевели смартфоны (-4%) и минеральная вода (-4%).

Таким образом, целевой прогноз правительства и Нацбанка Беларуси на 2023 год, который предусматривал инфляцию в 7–8%, стал реальностью. На 2024 год чиновники снова глядят с оптимизмом и задают планку роста цен максимум в 6%. Однако, инфляционные ожидания населения значительно превосходят взгляд правительства.