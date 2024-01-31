Российский пропагандист с грустью признал правду о положении армии РФ 1 31.01.2024, 16:20

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Владислав Шурыгин

На росТВ все чаще звучит неприглядная правда о войне в Украине.

Российский военный эксперт Владислав Шурыгин в эфире «Первого канала» с грустью признал, что армия РФ несет большие потери и при этом не может добиться на фронте никакого результата. По его словам, даже несчастное село Крынки в Херсонской области россияне безуспешно штурмуют как минимум четыре месяца, но при этом не только не добились никакого результата, но еще и потеряли огромное количество солдат. По словам пропагандиста, ему вновь и вновь приходится повторять в эфирах, что сражениями за избушку лесника войну не выиграть.

Об этой неожиданно правдивой речи путинского прислужника рассказал на своем YouTube-канале украинский журналист и блогер Денис Казанский.

Как известно, работа российских пропагандистов заключается в том, чтобы постоянно врать, как все хорошо. Но заявления Шурыгина свидетельствует о том, что даже заядлые путинисты знают неприглядную правду о российской армии и при этом все равно продолжают поддерживать войну ради войны.

«Они же не выступают против Шойгу, Герасимова, Путина. Вы понимаете, какой это уровень безумия? Они понимают всю бессмысленность и бесперспективность этой бойни для РФ, но получают деньги и продолжают поддерживать бессмысленное истребление своих же сограждан», – резюмировал журналист.