В Крыму прогремели взрывы, оккупанты перекрыли Крымский мост 1 31.01.2024, 17:17

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Telegram-каналы пишут о пусках ракет в сторону Севастополя.

В среду, 31 января, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога. Кроме того, российские оккупанты перекрыли незаконно построенный Керченский мост.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на местных жителей, а также советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Местные Telegram-каналы также пишут о якобы пусках ракет в сторону Севастополя, а также о «работе ПВО» в Саках, Раздольном и Феодосии.

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, якобы дым в районе Севастопольской бухты, который могут увидеть горожане, — это использование российскими оккупантами «табельных средств маскировки».