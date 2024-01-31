Генерал СБУ рассказал об ультиматуме России от Китая 31.01.2024, 17:44

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Виктор Ягун

Пекин поддержал территориальную целостность Казахстана.

Россия не решается атаковать Казахстан, поскольку опасается позиции Китая, который выступает за территориальную целостность старны. Если Москва пойдет на какие-либо действия Пекин заставит ее прекратить беспредел. Об этом заявил бывший заместитель председателя Службы безопасности, генерал-майор в запасе Украины Виктор Ягун.

В интервью «Главреду» он рассказал о том, что Россия не решается пойти на какую-либо агрессию против Казахстана из-за позиции Китая.

«В Москве понимают, к чему это может привести», - отметил Ягун.

По его словам, Пекин в такой ситуации может потребовать от Москвы прекратить беспредел.

«Китай поддержал территориальную целостность Казахстана. И вообще, это уже была бы дестабилизация на границах КНР с определенными событиями, которые могли бы перекинуться на территорию самого Китая. Пекину это не нужно. В целом, я не верю, что Россия находится под внешним управлением Китая. Но Пекин имеет влияние на Москву и в нужный момент может «перекрыть краники», поставив вопрос ребром: либо мы «перекрываем краники», либо вы прекращаете беспредел», - объяснил генерал-майор.

При этом он акцентировал внимание на том, что у России на данный момент нет сил и средств для новых агрессий.

«У России сейчас нет сил на развертывание подобных операций. Она все силы бросила на захват Украины. Для россиян критически важно выиграть в Украине. Если они этого не добьются в ближайший период, все остальные их влажные мысли о захватнических войнах не будут стоить ничего», - подчеркнул Виктор Ягун.