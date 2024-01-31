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Генерал СБУ рассказал об ультиматуме России от Китая

  • 31.01.2024, 17:44
  • 1,856
Генерал СБУ рассказал об ультиматуме России от Китая
Виктор Ягун

Пекин поддержал территориальную целостность Казахстана.

Россия не решается атаковать Казахстан, поскольку опасается позиции Китая, который выступает за территориальную целостность старны. Если Москва пойдет на какие-либо действия Пекин заставит ее прекратить беспредел. Об этом заявил бывший заместитель председателя Службы безопасности, генерал-майор в запасе Украины Виктор Ягун.

В интервью «Главреду» он рассказал о том, что Россия не решается пойти на какую-либо агрессию против Казахстана из-за позиции Китая.

«В Москве понимают, к чему это может привести», - отметил Ягун.

По его словам, Пекин в такой ситуации может потребовать от Москвы прекратить беспредел.

«Китай поддержал территориальную целостность Казахстана. И вообще, это уже была бы дестабилизация на границах КНР с определенными событиями, которые могли бы перекинуться на территорию самого Китая. Пекину это не нужно. В целом, я не верю, что Россия находится под внешним управлением Китая. Но Пекин имеет влияние на Москву и в нужный момент может «перекрыть краники», поставив вопрос ребром: либо мы «перекрываем краники», либо вы прекращаете беспредел», - объяснил генерал-майор.

При этом он акцентировал внимание на том, что у России на данный момент нет сил и средств для новых агрессий.

«У России сейчас нет сил на развертывание подобных операций. Она все силы бросила на захват Украины. Для россиян критически важно выиграть в Украине. Если они этого не добьются в ближайший период, все остальные их влажные мысли о захватнических войнах не будут стоить ничего», - подчеркнул Виктор Ягун.

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