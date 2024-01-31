В Польше умер участник забастовки из Гродно 31.01.2024, 17:50

Александр Куванников

О смерти сообщили его друзья.

30 января скончался гродненец Александр Куванников. Он уехал в Польшу из-за потенциального политического преследования и жил в Быдгоще. В 2020 году он был единственным, кто ушел в стачку на табачной фабрике. О смерти сообщили его друзья и написали в чатах иностранцев, пишет Hrodna life.

У Александра за границей осталась жена Жанна и четверо детей, в Беларуси — мама.

«Сейчас перед Жанной стоит ряд трудных задач, связанных с похоронами. Возможно, тело будет перевезено в Беларусь. Пока нет достоверной информации по поводу его смерти», — написал его знакомый.

Александр Куванников работал чистильщиком оборудования на гродненской табачной фабрике. 14 ноября 2020 года он сообщил руководству о присоединении к стачке. Через шесть дней его уволили по статье за невыполнение трудовых обязанностей. В 2021 году его искали белорусские силовики — пришли к его тогда 62-летней матери.

Также Александр интересовался чаем — некоторые гродненцы могут помнить его чайные вечеринки в тайм-кафе «Портал». Неформалы знают его как «Сашу Панка».