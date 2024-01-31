К требованию Шольца об усилении помощи Украине присоединились четыре лидера ЕС 2 31.01.2024, 17:57

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Олаф Шольц

Сражающаяся Украина является источником вдохновения для всей Европы.

Глава правительства Германии Олаф Шольц, который в последнее время активно выступает с призывами об увеличении военной и финансовой поддержки Украины, похоже, формирует вокруг этой идеи коалицию единомышленников, которая уже насчитывает пять стран.

В среду, 31 января, немецкий канцлер, а также еще четверо лидеров ЕС (премьер-министры Нидерландов, Дании, Чехии и Эстонии) написали совместное письмо-обращение к союзникам и партнерам Украины с призывом усилить долгосрочную поддержку Киева, информирует FT.

В сообщении отмечается, что сражающаяся Украина является источником вдохновения для всей Европы, однако на фоне длительной войны возникает дефицит снарядов и другие проблемы, а обязательства союзников по оказанию военной помощи рискуют не отвечать потребностям.

В письме акцентируется внимание на необходимости снабжения украинской армии такими видами вооружения, как танки, артиллерийские системы, средства ПВО, беспилотники.

Кроме того, авторы обращения призывают ускорить передачу Украине снарядов за счет поставок со складов стран-членов ЕС или совместной закупки.

В письме подчеркивается: в случае проигрыша Украины долгосрочные последствия и расходы гораздо выше для всех европейских стран.

Ранее Шольц констатировал, что власти США испытывают сложности с решением о дополнительном финансировании для Украины, и призвал европейских союзников усилить помощь Киеву. По словам канцлера, Путин должен понять, что его расчеты на ослаблении западной поддержки Украины ошибочны.