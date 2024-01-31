Полковник ВСУ: Украина получит «супербомбы», которые неподвластны российской ПВО 31.01.2024, 17:56

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На что способно новое оружие от США?

Пентагон заявил, что Украина первая протестирует «крылатые» бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB).

На что способно данное оружие? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военным аналитиком, полковником запаса Вооруженных сил Украины Петром Черником:

— Стоит учитывать очень важный нюанс. Это новейшая модификация, но эти бомбы работают в Украине еще с зимы 2023-го года. Оружие очень хорошо себя показало, но, учитывая то, что это высокоточные бомбы с особым способом наведения, российские РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы — прим.) частично научились с ними бороться.

Подчеркну, то, что сейчас нам дают США, это не новое оружие как таковое, а новая партия осовремененного оружия. Очень важно об этом говорить, так как и в украинском информационном сегменте есть некая иллюзия, что это что-то новое, нет.

Мы получим новейшие варианты, которые улучшены на основе американской авиабомбы GBU-39 с двигателем М26. Эта высокоточная бомба может поражать цели на расстоянии до 150 км, изменять траекторию полета даже на 180 градусов. Боевая часть — осколочно-фугасная, 93 кг — это прекрасное оружие для уничтожения техники. Например, такая бомба запросто уничтожит комплекс С-300, ЗРК «Тор-М» или 2С5 «Гиацинт-С». На таком расстоянии она их найдет.

Однако для того, чтобы что-то по-настоящему изменить на фронте, нам нужны тысячи таких бомб. Не верю в то, что США их дадут.

Действительно, это прекрасное супероружие. Данные ракеты будут уничтожать вражеские установки, которые я назвал, возможно, будет уничтожен какой-то склад или командный пункт. Но чтобы эти бомбы малого диаметра что-то изменили, их должны быть тысячи.

— Насколько российская ПВО способна сегодня противостоять ударам таких «супербомб»?

— Нет подтвержденных фактов, что российская ПВО сбивала такие бомбы. Были случаи, что их отклоняли РЭБ. Мы сейчас получим обновленное оружие как раз в той части, чтобы его никто и ничто не могло поймать.

Ситуацию на фронте изменит около 120 машин F-16 и тысячи тонн бомб. Не единиц, а тонн. И хотя бы тысяча ракет ATACMS. Вот тогда произойдет «Game Changer».

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