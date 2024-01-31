Российские социологи опубликовали данные, которые не понравятся Путину 1 31.01.2024, 18:10

1,616

Фото: Getty Images

Оказалось, что россияне не гордятся главой Кремля.

Усилия российской госпропаганды, внушающей гражданам культ армии, войны и личности президента, оказались тщетны. Менее 10% россиян испытывают гордость за Владимира Путина, российские вооруженные силы и их действия на украинском фронте, показал опрос ВЦИОМа, проведенный в январе, пишет The Moscow Times.

Согласно исследованию, больше половины граждан РФ — 52% — утверждают, что испытывают «чувство гордости», когда «думают о России». При этом лишь 9% респондентов сказали, что гордятся президентом и правительством.

Гордость за армию и российское оружие испытывают только 5%, а за «победы в войне» — 8%. Идея возвращения утраченного могущества в мире также не нашла массового отклика: «статус на международной арене» и «внешнюю политику» как предмет гордости назвали лишь 9%.

Активно насаждаемый культ Великой Отечественной войны оказался еще менее востребован: о гордости за победу над фашистской Германией в 1945 году заявили ничтожные 2% респондентов. Столько же, по данным ВЦИОМа, испытывают «гордость» за «традиции и ценности», которые Кремль продвигает как новую основу государственной политики. Российскую медицину, технологии, а также «порядок в стране» назвали предметом гордости лишь 1% респондентов.

В целом, за два года войны число граждан, которые «гордятся» Россией, по данным ВЦИОМа, увеличилось лишь на 3 процентных пункта. Примерно столько — 2,5% — составляет погрешность измерений, следует из методологии опроса.

Чаще всего о «гордости» за Россию говорят пожилые пенсионерки: среди женщин и респондентов старше 60 лет доля таких ответов достигает 56%. В этой же группе наиболее велика доля тех, кто стал гордиться Россией больше за последний год: 70% против 64% среди всех опрошенных.

Разочарование в России испытывают 6% респондентов, и таких стало больше на 2 процентных пункта по сравнению с 2022 годом. О чувстве стыда за страну заявили 3% опрошенных, и их доля за последние два года не изменилась, следует из данных ВЦИОМа.