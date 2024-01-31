Популярный белорусский банк изменил правила приема купюр номиналом $100 31.01.2024, 18:15

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Остальные номиналы иностранных валют изменения не коснулись.

С 2 февраля инфокиоски, банкоматы и терминалы автоматического обмена валют «Приорбанка» не будут принимать купюры номиналом $100. Об этом предупредили в пресс-службе банка.

Там уточнили, что все остальные номиналы иностранных валют в устройствах самообслуживания будут приниматься в обычном режиме.

Также купюра в $100 остается доступной для снятия в банкоматах Приорбанка.

В банке при этом уточнили, что совершить платеж или операцию по пополнению счета купюрами $100 можно в отделении Приорбанка. При этом для пополнения карты или счета иностранной валютой нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.