Возле посольства Израиля в Швеции нашли бомбу
- 31.01.2024, 18:33
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На вызов прибыла полиция Стокгольма с кинологическим патрулем.
В Стокгольме напротив посольства Израиля днем 31 января обнаружили подозрительный взрывоопасный предмет, который впоследствии ликвидировали.
Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на SVT.
Подозрительный объект обнаружили сотрудники израильского посольства у забора здания диппредставительства. На вызов прибыла полиция Стокгольма с кинологическим патрулем, которая перекрыла прилегающую улицу.
Саперы, прибывшие на вызов, оценили объект как взрывоопасный. Сейчас он уничтожен.
Полиция Швеции начала предварительное расследование по факту нанесения разрушения в общественном месте и расследование по факту незаконных угроз при отягчающих обстоятельствах.
Пока неизвестно, кто может стоять за инцидентом.
Посол Израиля в Швеции Зив Нево Кульман поблагодарил шведские власти за быструю реакцию на опасный объект. «Нас не запугать террором», – добавил он.