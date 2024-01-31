Возле посольства Израиля в Швеции нашли бомбу 31.01.2024, 18:33

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Фото: TV4

На вызов прибыла полиция Стокгольма с кинологическим патрулем.

В Стокгольме напротив посольства Израиля днем 31 января обнаружили подозрительный взрывоопасный предмет, который впоследствии ликвидировали.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на SVT.

Подозрительный объект обнаружили сотрудники израильского посольства у забора здания диппредставительства. На вызов прибыла полиция Стокгольма с кинологическим патрулем, которая перекрыла прилегающую улицу.

Саперы, прибывшие на вызов, оценили объект как взрывоопасный. Сейчас он уничтожен.

Полиция Швеции начала предварительное расследование по факту нанесения разрушения в общественном месте и расследование по факту незаконных угроз при отягчающих обстоятельствах.

Пока неизвестно, кто может стоять за инцидентом.

Посол Израиля в Швеции Зив Нево Кульман поблагодарил шведские власти за быструю реакцию на опасный объект. «Нас не запугать террором», – добавил он.