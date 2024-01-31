Под Минском косуля пришла на участок к жителям деревни 1 31.01.2024, 19:04

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Иллюстративное фото

Она оказалась бешеной.

В деревне Крыжовка Ждановичского сельсовета выявлен случай бешенства у косули, которая пришла на участок к местным жителям. Об этом сообщает издание «Пристоличье».

Косуля вышла из леса, забрела на частное подворье, где на нее накинулись собаки. Дикое животное сельчане отвезли в ветпункт, но она умерла. Однако анализы, взятые у погибшей косули, показали у нее наличие бешенства.

«В связи с лабораторным подтверждением заболевания организовали работу по вакцинации и ревакцинации собак, которые контактировали с косулей, чтобы исключить возможность инфицирования», — рассказали в Минском зональном центре гигиены.

Кроме того, на всей территории населенного пункта проводятся профилактические мероприятия: развешены информационные памятки с рекомендациями о предотвращении бешенства и поведении при контакте с дикими животными. Ветеринары также проводят обходы по деревне, для уточнения обстановки и профилактики домашних животных.