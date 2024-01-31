Российский солдат сдался в плен, следуя за украинским дроном 31.01.2024, 19:13

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Дрон Mavic украинских военных помог взять в плен российского солдата. Оккупант убедил операторов беспилотника не добивать его сбросами боеприпасов и самостоятельно пошел за дроном, чтобы сдаться в плен.

Об этом рассказали в ОК «Запад».

Военные опубликовали видео, на котором видно, как оккупант двигается за дроном, что приводит его к украинским военным.

«Будущее уже наступило. Теперь наши дроны берут в плен российских солдат. Дроны — это основа нынешней войны», — отметили в оперативном командовании.

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