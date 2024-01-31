Количество отдыхающих в Турции белорусов выросло почти на треть в 2023 году 1 31.01.2024, 19:14

Прошлый год стал рекордным для туристической отрасли страны.

Турцию в 2023 году посетили 309 тысяч 216 белорусских туристов, что почти на 29% больше, чем в 2022 году, когда этот показатель был 239 тысяч 966 человек. Об этом свидетельствуют данные Министерства культуры и туризма Турции.

По информации министерства, прошлый год стал рекордным для туристической отрасли страны. Турция приняла 56,7 миллиона гостей. Этот показатель вырос на 10,3% в сравнении с 2022 годом (тогда страну посетили 51,4 миллиона человек).

При этом большинство туристов, отдыхающих в Турции, — это россияне, которые составили 12,8% от всех приехавших путешественников (6 миллионов 313 тысяч 675 человек). Второе место у туристов из Германии (около 6,19 миллиона человек). Также много путешественников прибывали в Турцию из Великобритании (3,8 миллиона), из Болгарии (2,89 миллиона) и Ирана (2,5 миллиона туристов). Доля отдыхающих белорусов в Турции составила 0,63% от общего количества всех туристов.

Наибольшей популярностью у гостей Турции пользовался Стамбул, который в минувшем году принял более 17 миллионов путешественников (35,3% от общего количества туристов в стране). Отдых в Анталье предпочли 29,9% туристов, в Эдирне — 9,58%, в Мугле — 6,76%. Чаще всего отдыхать в Турцию едут в августе и сентябре.

Недавно Республиканский союз туроператоров Беларуси с помощью «АэроБелСервис» проанализировал цены на отдых в Турции. Для расчета стоимости взяты параметры самого популярного тура: двое взрослых и один ребенок в возрасте от 2 до 12 лет. В стоимость тура на Анталийское побережье включили авиабилеты, семь ночей проживания, питание «все включено и выше», трансферы и медицинскую страховку. Самый дешевый вариант — ехать в мае в не самый дорогой отель. Такие каникулы обойдутся примерно в 2100–2500 евро.