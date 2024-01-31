В столице Хорватии журналисты протестовали против ограничений своей работы 31.01.2024, 19:25

Власти страны хотят принять спорный законопроект.

Несколько сотен журналистов 31 января устроили в Загребе акцию протеста против намерений властей принять законопроект, который потенциально предусматривает заключение за разглашение подробностей уголовных расследований.

Об этом сообщает AFP.

С начала января парламент Хорватии рассматривает законопроект, который предусматривает лишение свободы на срок до трех лет за разглашение информации о «следственных или доказательных действиях».

Правительство настаивает на том, что в документе не упоминаются журналисты и касается он в первую очередь работников суда и полиции, адвокатов и свидетелей. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подчеркивал, что законодательство «решает проблему утечки информации на непубличной фазе уголовного производства».

Но хорватские журналисты утверждают, что законопроект заставит замолчать их источники в правоохранительных органах и уменьшит объем информации, которую предоставляют обличители, что усложнит освещение коррупции и общественных проблем.

Во время митинга в центре Загреба демонстранты размахивали плакатами, в том числе плакатом с надписью «Нет источников – нет политических проблем». Десятки журналистов также протестовали во втором по величине городе Хорватии Сплите.

«Это акт государственной агрессии против общественных интересов», – заявил председатель Хорватской ассоциации журналистов Хрвое Зовко.

Накануне протеста власти Хорватии объявили о поправке к законопроекту, которая предусматривает, что человек, публикующий информацию в «преимущественно общественных интересах», не станет мишенью для преследований.

Протесты происходят на фоне подготовки Хорватии к парламентским и президентским выборам, которые состоятся в течение этого года.

В прошлом году десятки журналистов и правозащитников протестовали в Республике Сербской – сербской части Боснии и Герцеговины, где обсуждалось возвращение уголовной ответственности за клевету и оскорбление.