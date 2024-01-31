В Минске проведут бесплатную вакцинацию домашних животных от бешенства 2 31.01.2024, 19:39

Владельцы питомцев при себе должны иметь регистрационное удостоверение или ветеринарный паспорт.

Во всех районах Минска будет организована бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства, проинформировали в пресс-службе Минского городского жилищного хозяйства.

В организации отметили, что вакцинация будет проводиться в ветеринарных станциях Минска антирабической вакциной «Белраб». Уточняется, что владельцы питомцев при себе должны иметь регистрационное удостоверение и (или) ветеринарный паспорт. Кроме того, с собой должны быть ошейник, намордник, а также одноразовый шприц на 2 мл или деньги на его покупку. Уточняется, что за десять дней до вакцинации животному нужно провести дегельминтизацию. С подробным списком адресов и датами проведения бесплатной вакцинации можно ознакомиться в телеграм-канале «ЖКХ Минск. Официально».