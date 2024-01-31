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В Минске проведут бесплатную вакцинацию домашних животных от бешенства

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  • 31.01.2024, 19:39
В Минске проведут бесплатную вакцинацию домашних животных от бешенства

Владельцы питомцев при себе должны иметь регистрационное удостоверение или ветеринарный паспорт.

Во всех районах Минска будет организована бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства, проинформировали в пресс-службе Минского городского жилищного хозяйства.

В организации отметили, что вакцинация будет проводиться в ветеринарных станциях Минска антирабической вакциной «Белраб». Уточняется, что владельцы питомцев при себе должны иметь регистрационное удостоверение и (или) ветеринарный паспорт. Кроме того, с собой должны быть ошейник, намордник, а также одноразовый шприц на 2 мл или деньги на его покупку. Уточняется, что за десять дней до вакцинации животному нужно провести дегельминтизацию. С подробным списком адресов и датами проведения бесплатной вакцинации можно ознакомиться в телеграм-канале «ЖКХ Минск. Официально».

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