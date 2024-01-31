Депутаты Европарламента призвали ввести новые санкции против режима Лукашенко за арест Марины Адамович 5 31.01.2024, 20:23

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Делегации по связям с Беларусью выступили с совместным заявлением.

Депутаты Европарламента призвали ввести новые санкции против режима Лукашенко за арест жены политзаключенного Николая Статкевича Марины Адамович.

Делегации по связям с Беларусью выступили с совместным заявлением о непрекращающихся репрессиях и сериях произвольных задержаний членов семей политзаключенных в Беларуси:

«Мы решительно осуждаем продолжающуюся волну репрессий со стороны режима Лукашенко против демократической оппозиции, правозащитников, политических заключенных, а также постоянное преследование их родственников и адвокатов. Недавние рейды и обыски в домах политических заключенных, проведенные силовым аппаратом режима, привели к аресту более 200 человек.

По данным правозащитного центра «Весна», большинство арестованных — женщины, жены и матери политзаключенных, в их числе Марина Адамович, жена политзаключенного, бывшего кандидата в президенты, лауреата премии Сахарова 2020 Николая Статкевича.

Мы шокированы подобного рода преследованием по гендерному признаку и призываем к немедленному и безоговорочному освобождению арестованных женщин и других членов семей политических заключенных.

В то же время, к делу 20 известных белорусских политологов, журналистов и экспертов, так называемых аналитиков Тихановской, были добавлены дополнительные обвинения. Фигуранты обвиняются заочно, и в случае осуждения могут даже лишиться беларусского гражданства. Последние преступные действия требуют дополнительного ответа со стороны Евросоюза и Запада, выраженного усилением давления на режим в виде санкций.

Масштабы нарушений прав человека в Беларуси настолько существенны, что, по мнению Верховного комиссара ООН по правам человека, некоторые из этих действий могут представлять собой «преступления против человечности».

Поэтому мы призываем власти Беларуси немедленно прекратить все репрессии, преследования и произвольные задержания белорусского народа, немедленно и безоговорочно освободить всех политических заключенных и членов их семей, а также соблюдать свои международные обязательства.

Мы солидарны с народом Беларуси и будем продолжать поддерживать его законные стремления к демократическому и европейскому будущему.

Мы по-прежнему готовы неустанно работать с представителями демократических сил, гражданского общества и независимых СМИ на благо народа Беларуси», - говорится в заявлении.