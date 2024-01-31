Музыканты «Би-2» улетели из Таиланда в Израиль 15 31.01.2024, 20:30

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Бангкок покинули шестеро участников группы.

Шестеро участников группы «Би-2», которые оставались в тайском миграционном центре, вылетели из Бангкока в Тель-Авив.

Эту информацию подтвердил юрист группы.

По его словам, 31 января в МИД Таиланда прошла встреча с консулами Израиля и Австралии, она продлилась несколько часов. По ее итогу было принято решение, что музыканты смогут покинуть Таиланд и улететь в Тель-Авив.

30 января из миграционного центра освободили Егора Бортника (Леву Би-2). Он также улетел в Тель-Авив.

Как сообщал Charter97.org, делом о депортации участников «Би-2» занимался Совбез Таиланда.