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Роналду не сыграет в товарищеском матче с клубом Месси

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  • 31.01.2024, 20:54
Роналду не сыграет в товарищеском матче с клубом Месси

Матч состоится 1 февраля.

Португальский форвард саудовского «Ан-Насра» Криштиану Роналду из-за травмы пропустит товарищеский матч против «Интер Майами», клуба аргентинца Лионеля Месси. Об этом сообщил главный тренер «Ан-Насра» Луиш Каштру, которого цитирует Goal.

«Мы не увидим матч Месси против Роналду. Роналду находится на заключительной стадии своего восстановления. Мы надеемся, что в ближайшие несколько дней он сможет начать работать с командой в общей группе», — сказал Каштру, добавив, что португалец будет отсутствовать на игре.

Встреча пройдет 1 февраля в Саудовской Аравии.

Ранее «Ан-Наср» из-за травмы Роналду отменил два товарищеских матча на сборе в Китае.

Последний раз Месси и Роналду играли друг против друга в январе 2023 года. Тогда «Пари Сен-Жермен», за который выступал Месси, провел товарищеский матч против сборной Эр-Рияда, где был Роналду. ПСЖ выиграл со счетом 5:4. Месси забил один гол, Роналду — два.

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