Двое мужчин сбывали поддельные российские рубли жителям Кировска и Бобруйска 31.01.2024, 21:08

У одного из них оказались фальшивыми еще и документы.

Двое уроженцев города Белыничи Могилевской области сбывали поддельные российские рубли жителям Бобруйска и Кировска. Об этом сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.

Всего они незаконно обменяли примерно 30 поддельных банкнот номиналом по пять тысяч российских рублей. В отношении них было возбуждено уголовное дело. Известно, что фигурантам 20 лет и 31 год. Промышляли они на рынках, предлагали посетителям обмен валют, многие соглашались.

Позже судебные эксперты установили, что все указанные купюры — фальшивки.

У 31-летнего фигуранта была машина, в ходе ее осмотра эксперты нашли паспорт гражданина России и водительское удостоверение российского образца. То, что документы поддельные, выяснилось во время экспертизы.

Причем права оказались полностью фальшивыми, а паспорт был настоящим, но в нем изменена страница с личными данными и фотографией.

Следствие установило, что обвиняемый незаконно пользовался поддельным паспортом Российской Федерации со своим фото, но другими установочными данными. Такие же вымышленные фамилия, имя и отчество указаны и в фальшивом водительском удостоверении.

За использование поддельного паспорта в отношении мужчины возбуждено еще одно уголовное дело.